Хом’як звичайний на межі вимирання

У Європі на межі вимирання опинився хом’як звичайний.

Про це йдеться у заяві Міжнародної спілки охорони природи.

Кількість хом’яків в Європі скоротилося на 75%.

Основна причина їх вимирання – діяльність людини, заявляють у МСОП. Тваринка зникне у найближчі 30 років.

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У 20-му столітті самки гризунів народжували в середньому 20 дитинчат в рік, а зараз цей показник знизився до п’яти-шести.

Серед причин зникнення тварин: глобальне потепління, розвиток промисловості, світлове забруднення і сільське господарство.

Зникають річкові горили

У Нігерії фотопастки вловили річкових горил, які занесені у червону книгу. Тваринки перебувають на межі вимирання.

Приматів сфотографували на південному сході Нігерії в горах Мбе. У природі живе не більше 300 цих приматів.

На цей вид горил тривалий час полювали, що могло бути причиною повного вимирання. Нині мисливцям забороняється вистежувати їх.