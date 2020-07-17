Twitter заблокував всі акаунти, які намагалися змінити пароль протягом останніх 30 днів. Це стало результатом злому акаунтів знаменитостей.

Однак користувачів попереджають, що якщо ви маєте заблокований акаунт, то його не обов’язково зламали раніше. Наразі ще триває розслідування.

– З великої обережності та в рамках нашої вчорашньої реакції на інциденти, щоб захистити безпеку людей, ми зробили крок, щоб заблокувати будь-які облікові записи, які намагалися змінити пароль облікового запису протягом останніх 30 днів, – повідомили в компанії.

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Зараз людям допомагають відновити доступ до своїх облікових записів.

– Ми працюємо з власниками акаунтів і продовжуватимемо це робити протягом наступних кількох днів. Ми продовжуємо оцінювати, чи були скомпрометовані непублічні дані, пов’язані з цими обліковими записами, і надамо оновлення, якщо ми визначимо, що сталося.

Злом Twitter

У США хакери зламали Twitter-акаунти мільярдерів Ілона Маска, Джеффа Безоса, Білла Гейтса, екс-президента США Барака Обами, екс-віце-президента США Джо Байдена і репера Каньє Веста.

В акаунтах знаменитостей з’явилося повідомлення з проханням перерахувати гроші, щоб нібито подвоїти суму.

Джерело: Twitter Support