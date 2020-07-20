Репер Каньє Вест провів свою першу зустріч з виборцями у штаті Південна Кароліна (США).

На зустріч кандидат в президенти США прийшов без маски, але у бронежилеті з написом Security. На потилиці у нього було виголене число 2020.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 2020 ???????? Публикация от KANYE WEST (@jesusisking) 19 Июл 2020 в 4:23 PDT

Крім того, під час своєї промови він часто цитував Біблію.

– Я жив у країні Трампа чотири роки. Я поясню. Демократам плювати на чорних. Політики, Америка, Трамп, Байден або Каньє Уест не можуть звільнити нас. Єдине, що може дати нам свободу, це слідування заповітам, які були дані нам заради Землі обітованої, – заявив Каньє Вест.

Під час спілкування з виборцями Каньє багато жартував, а також згадував свою дружину Кім Кардашян.

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Крім того, коли йшлося про аборти, за легалізацію яких виступає репер, Каньє розплакався.

– Мене врятувала моя мама. Мій батько хотів, щоб був аборт. Моя мати врятувала мені життя. Не було б Каньє Веста, тому що мій батько був дуже зайнятий, – розповів Каньє Вест.

Також репер підкреслив, що не претендує на голоси демократів або республіканців, на вибори він йде, як незалежний кандидат.

Рэпер Канье Уэст зарегистрировался на сайте Федеральной избирательной комиссии (FEC) для участия в выборах в США, он официально представляет партию BDY (Birthday Party).

В бланке указано, что рэпер планирует принимать участие в гонке в ноябре.