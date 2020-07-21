У США виступили проти участі РФ у G7 (ДОКУМЕНТ)

У США підготували резолюцію проти включення Росії до складу G7.

Документ пов’язаний з незаконними діями країни в світі, зокрема в Україні.

– Резолюція дає зрозуміти, що сенат США буде проти реадмісії Росії, якщо вона не припинить свої злісні дії проти України, наших союзників і США, – зазначив автор резолюції, представник сенату США, демократ Дік Дурбін.

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Разом з Дурбіним резолюцію підтримали ще 12 сенаторів.

Протистояння США і Росії

США продовжує реагувати заявами і нагадувати про санкції проти РФ у зв’язку з незаконними діями останньої у світі.

Зокрема, 20 липня посольство США в Україні назвало порушенням міжнародних норм візит президента РФ Володимира Путіна до окупованого Криму.

Крім того, в Пентагоні закликали зміцнювати НАТО для протистояння агресії РФ в світі. Також продовжують вводитися санкції проти окремих громадян і компаній. Зокрема, нещодавно такі обмеження ввели проти трьох громадян і п’яти компаній, діяльність яких пов’язують з “кухарем Путіна”.

Джерело: Прес-служба Діка Дурбіна