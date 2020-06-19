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Факти / Україна / Політика

Єврорада вирішила продовжити економічні санкції проти Росії

Економічний пакет санкцій ЄС проти Росії буде продовжено на півроку через те, що Москва не демонструє прогрес у реалізації Мінських домовленостей.

Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель після засідання Ради ЄС.

Тепер Єврорада повинна ухвалити юридичне рішення про продовження санкцій, яке вступить у силу після опублікування в Офіційному журналі ЄС.

Економічні санкції проти Росії

Економічні санкції ЄС, зокрема, заважають Росії продавати і купувати зброю та інші товари для потреб армії.

Також обмежувальні заходи блокують доступ Росії до технологій і послуг, які використовуються для розробки і видобутку нафти.

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Які ще санкції ввів ЄС проти Росії

Санкції ЄС проти Росії, які було введено 31 липня 2014 року, прив’язані до повної реалізації Мінських угод.

Крім економічних санкцій, діють також індивідуальні заходи і “кримський пакет”.

Санкції, пов’язані з анексією Криму, продовжено Радою ЄС напередодні до 23 червня 2021 року.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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