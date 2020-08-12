У Мінську працівники ДАІ почали блокувати дороги. Також міліціонери атакують автомобілі, які їдуть у центр міста.

Відео, як троє силовиків розбивають вікна в авто, потрапило до Telegram-каналу Nexta.

На ньому видно, як правоохоронці б’ють скло в автомобілі та блокують рух по вулиці.

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Опозиційні сили стверджують, що міліція почала сама заблоковувати рух по центру міста. Працівники ДАІ перекривають основні перехрестя.

Водночас учасники протестів добираються до місця збору пішки та невеликими групами. Так є шанс не потрапити під арешт.

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі активізувались з 19.00 вечора по всій країні. Третій день мітингувальники вимагають не визнавати перемогу чинного президента Олександра Лукашенка на чергових виборах.

Вдень 12 серпня у багатьох містах білоруси влаштували живі ланцюги Солідарності з квітами. Акції провели у знак протесту проти застосування насильства з боку силовиків до мітингувальників.