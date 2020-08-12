У Мінську затримали українців з благодійної організації Восток SOS Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Їх затримала міліція після того як вони відзняли затримання чоловіка, який просто переходить дорогу у Мінську.

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Реуцького та Васильєва відвезли до райвідділу міліції. ⚡️В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. На відео — затримання Васильєва pic.twitter.com/4EUa0VyXcn — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020 Реуцький та Васильєв зняли на відео, як білоруська міліція затримала перехожого. В Мінську затримали українців, волонтерів Восток-SOS Костянтина Рєуцького і Євгена Васильєва. Тут вони знімають затримання чоловіка, який просто переходив дорогу pic.twitter.com/6J17SvVFBQ — hromadske (@HromadskeUA) August 12, 2020 Протести у Білорусі

Протести у Білорусі не припиняються третій день. Весь день у містах жінки збираються на живі ланцюги єдності у знак протесту. Акції пройшли у Мінську, Гродно та Бресті.

За час протистоянь, силовики затримали біля 6 тис. людей, 250 осіб постраждали. Загинув один мітингувальник.