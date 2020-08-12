PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Білорусі міліція скрутила українців: їх затримання потрапило на відео

У Мінську затримали українців з благодійної організації Восток SOS Костянтина Реуцького та Євгена Васильєва.

Їх затримала міліція після того як вони відзняли затримання чоловіка, який просто переходить дорогу у Мінську.

ЧитайтеПротести після виборів у Білорусі: останні відео, фото та новини

Реуцького та Васильєва відвезли до райвідділу міліції.

Реуцький та Васильєв зняли на відео, як білоруська міліція затримала перехожого.

 

Протести у Білорусі

Протести у Білорусі не припиняються третій день. Весь день у містах жінки збираються на живі ланцюги єдності у знак протесту.  Акції пройшли у Мінську, Гродно та Бресті.

За час протистоянь, силовики затримали біля 6 тис. людей, 250 осіб постраждали. Загинув один мітингувальник.

Джерело: Громадське

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка