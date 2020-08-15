Серпень, 15, 2020 в 0:49

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах у Білорусі.

Concluded good and constructive #FAC. Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue. Belarus: EU doesn’t accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020

Боррель, зокрема, підтвердив інформацію про те, що ЄС домовився про запровадження санкцій.

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– Починається робота щодо санкцій щодо тих, хто відповідальний за насилля та фальсифікації, – заявив він.

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Координаційна рада

Після виборів президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади в країні.

За словами Тихановської, до цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи.