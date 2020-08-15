Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Світ

ЄС не визнає результати виборів в Білорусі

Софія Телішевська
єс

Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах у Білорусі.

Боррель, зокрема, підтвердив інформацію про те, що ЄС домовився про запровадження санкцій.

Зараз дивляться

– Починається робота щодо санкцій щодо тих, хто відповідальний за насилля та фальсифікації, – заявив він.

ЧитайтеПротести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини

Координаційна рада

Після виборів президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади в країні.

За словами Тихановської, до цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи.

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка