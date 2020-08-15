ЄС не визнає результати виборів в Білорусі
Верховний представник Євросоюзу з закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що ЄС відмовився визнавати перемогу Лукашенка на виборах у Білорусі.
Concluded good and constructive #FAC.
Eastern Med: Full solidarity w/ Greece&Cyprus; calling Turkey for immediate deescalation and reengaging in dialogue.
Belarus: EU doesn’t accept election results. Work begins on sanctioning those responsible for violence & falsification.
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 14, 2020
Боррель, зокрема, підтвердив інформацію про те, що ЄС домовився про запровадження санкцій.
– Починається робота щодо санкцій щодо тих, хто відповідальний за насилля та фальсифікації, – заявив він.
Читайте: Протести в Білорусі: онлайн відео, фото і останні новини
Координаційна рада
Після виборів президента Білорусі Світлана Тихановська ініціює створення Координаційної ради для забезпечення передачі влади в країні.
За словами Тихановської, до цієї ради можуть увійти представники громадянського суспільства, шановані і відомі білоруси, професіонали своєї справи.