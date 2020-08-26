26 серпня лауреата Нобелівської премії з літератури, члена президії Координаційної ради опозиції Світлану Алексієвич допитали у Слідчому комітеті Білорусі як свідка.
Після 40-хвилинного допиту її відпустили і навіть не взяли підписку про нерозголошення матеріалів справи.
Алексієвич сказала, що не свідчила проти себе, скориставшись своїми правами.
– Я не вважаю, що наші дії в Координаційній раді були незаконними. Я сказала, що ніяких підстав судити мене немає, – зазначила вона.
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За її словами, слідчі були дуже лояльні, але поки невідомо, чи будуть повторні допити.
Прогнозуючи подальший розвиток подій в Білорусі, Алексієвич зазначила, що світ повинен допомогти змусити Лукашенка говорити, тому що поки він йде на діалог тільки з Путіним.
– Можливо, Путіна залучити до розмови, і світ, щоб Лукашенко почав говорити, – сказала вона.
Протести в Білорусі
У день президентських виборів – 9 серпня – почалися протести в Білорусі.
Громадяни країни не згодні з тим, що 80,08% набрав Олександр Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, і вимагають чесних виборів.
Його головний оппонетов Світлана Тихановська оголосила про створення Координаційної ради опозиції. Лукашенко розцінив це як спробу захопити владу і почав кримінальне переслідування опозиціонерів.
Джерело: TUT.BY
Фото: TUT.BY/Вадим Замировский