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Вперше у світі: статки Джеффа Безоса перевищили $200 млрд

Американський бізнесмен, засновник компанії Amazon Джефф Безос став першою у світі людиною, якій вдалося заробити понад $200 млрд.

26 серпня його статки різко зросли на $4,9 млрд до рекордних $203 млрд.

Прибуток підприємцю принесло зростання вартості акцій компанії Amazon на 2%.

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На початку 2020 року статки бізнесмена були $115 млрд.

Статки Джеффа Безоса

Протягом року акції Amazon постійно додавали у ціні, що принесло Безосу $85 млрд.

У середині липня статки засновника Amazon Джеффа Безоса складали $182,6 млрд.

У січні Джефф Безос на деякий час поступився званням найбагатшої людини у світі французькому бізнесмену Бернару Арно, однак швидко повернув його.

Станом на сьогодні він продовжує володіти найбільшими статками. Він був би ще багатшими, якби у 2019 році під час розлучення не віддав 25% акцій Amazon колишній дружині Маккензі Скотт.

Джерело: Forbes

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