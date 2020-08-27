Американський бізнесмен, засновник компанії Amazon Джефф Безос став першою у світі людиною, якій вдалося заробити понад $200 млрд.
26 серпня його статки різко зросли на $4,9 млрд до рекордних $203 млрд.
Прибуток підприємцю принесло зростання вартості акцій компанії Amazon на 2%.
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На початку 2020 року статки бізнесмена були $115 млрд.
Статки Джеффа Безоса
Протягом року акції Amazon постійно додавали у ціні, що принесло Безосу $85 млрд.
У середині липня статки засновника Amazon Джеффа Безоса складали $182,6 млрд.
У січні Джефф Безос на деякий час поступився званням найбагатшої людини у світі французькому бізнесмену Бернару Арно, однак швидко повернув його.
Станом на сьогодні він продовжує володіти найбільшими статками. Він був би ще багатшими, якби у 2019 році під час розлучення не віддав 25% акцій Amazon колишній дружині Маккензі Скотт.
Джерело: Forbes