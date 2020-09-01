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У Трампа зростають шанси перемогти на виборах у США – JPMorgan

Шанси Дональда Трампа перемогти на президентських виборах 3 листопада зростають.

Про це заявили аналітики банківських холдингів США JPMorgan Chase&Co, пише Bloomberg.

На основі досліджень, стверджують в JPMorgan, можна говорити про зрушення у рейтингу Трампа від 5 до 10 пунктів. Вказується, що опитування через неточність під час відповідей респондентів, можуть спотворювати рейтинг його опонента-демократа Джо Байдена на 5-6%.

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На настрій виборців вплив матимуть результати дебатів.

Трамп висловився про протести

Чинний президент США Дональд Трамп вважає, що зупинити насилля у містах, можна лише за допомогою сили.

Так Трамп відреагував на смерть мітингувальника в американському місті Портленд. Він загинув під час акції протесту, спрямованої проти свавілля співробітників поліції.

Джерело: Bloomberg

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