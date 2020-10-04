Міноборони Азербайджану спростувало інформацію про знищення військового аеродрому в Гянджі.

У відомстві зазначили, що у результаті обстрілів постраждали мирні жителі, забудови та інфраструктура міста.

Читайте: Нагірний Карабах знищив військовий об’єкт в Азербайджані

– Поширена вірменською стороною інформація про нібито обстріл військового об’єкту у місті Гянджа є провокаційною і помилковою, – йдеться у повідомленні.















Азербайджан спростував знищення військового аеродрому в Гянджі, обстріляли мирне населення / 4 фотографии

У МЗС Азербайджану повідомили, що у результаті обстрілу загинув один мирний мешканець міста Гянджі і четверо були поранені.

Вранці 4 жовтня Влада самопроголошеної республіки Нагірний Карабах заявила, що знищила авіабазу Гянджі в Азербайджані. Про це повідомив прес-секретар президента невизнаної республіки нагірний Карабах Ваграм Погосян.

Джерело: Міноборони Азербайджану