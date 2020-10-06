Мітингувальникам у Бішкеку вдалося прорватися і захопити будівлю Білого дому, у якому засідає парламент.
Демонстранти, незадоволені результатами парламентських виборів, не послухали заклики силовиків розійтися, а замість цього почали кидати коктейлі Молотова.
Проти них застосовували водомети і світлошумові гранати. Попри це, їм вдалося захопити будівлю парламенту.
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Після цього частина мітингувальників попрямувала до будівлі Державного комітету національної безпеки.
Бишкек! ???????????? pic.twitter.com/y14bdOyX64
— IlyaHooligan (@hooligan_ilya) October 5, 2020
Протести у Бішкеку
5 жовтня у столиці Киргизстану Бішкеку спалахнули протести через попередні результати виборів до парламенту країни.
Людям не сподобалося, що у перегонах лідирують дві партії – Бірімдік, до складу якої входить рідний брат чинного президента країни, а також Мекен Киргизстан, яку нібито фінансує екс-заступник голови Державної митної служби.
Представники 11 з 16 партій, які брали участь у виборах, вийшли на вулиці з протестами. Детальніше про протести у Бішкеку читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Sputnik Кыргызстан
Фото: IlyaHooligan