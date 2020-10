Азербайджан заявив, що взяв під контроль шість сіл у Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що ЗС країни взяли під свій контроль шість населених пунктів в Нагірному Карабаху.

Азербайджанський прапор був піднятий над селами Аріш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз, написав Ільхам Алієв в Twitter.

Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan!

— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020