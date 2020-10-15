Азербайджан заявив, що взяв під контроль шість сіл у Карабаху

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що ЗС країни взяли під свій контроль шість населених пунктів в Нагірному Карабаху.

Азербайджанський прапор був піднятий над селами Аріш, Дошулу, Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз, написав Ільхам Алієв в Twitter.

– Славна армія Азербайджану звільнила село Аріш Физулинського району, село Дошулу Джабраильського району та Едише, Дудукчи, Едилли і Чирагуз Ходжавендського району, – повідомив азербайджанський президент.

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Azerbaijan’s glorious Army has liberated Arish village of Fuzuli district, Doshulu village of Jabrayil district, and Edishe, Dudukchi, Edilli and Chiraguz of Khojavend district. Long live Azerbaijan’s Army! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 15, 2020

У Міноборони Вірменії не підтверджують перебування азербайджанських військ у цих селах.

Війна у Нагірному Карабаху

Ситуація в Нагірному Карабаху загострилася 27 вересня.

В Азербайджані та Вірменії введено воєнний стан, оголошена мобілізація.

Вірменія заявила про готовність розпочати мирні переговори щодо військових дій у Нагірному Карабасі. Азербайджан також заявив про можливість переговорів, але за певних умов.

Джерело: Ільхам Алієв