11 листопада у Варшаві на Марш незалежності виникли сутичками між учасниками та поліцією.

Через коронавірус захід провели не традиційною пішою ходою, а у вигляді авто- і мотопробігу.

Однак після того, як почалися сутички з поліцією, організатори події прийняли рішення завчасно його припинити.

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Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією / 6 фотографий

Правоохоронці заблокували частину автотраси, а організатори змінили місце закінчення акції.

Policja pałuje dziennikarzy, inny fotoreporter postrzelony w twarz, prawie stracił oko. Czy ktoś tam stracił rozum? pic.twitter.com/18YOaMyIRU — Marcin Makowski (@makowski_m) November 11, 2020

Марш до Дня Незавлежності Польщі проводиться щорічно.

Zachowanie chuliganów, ich agresja i zagrażanie bezpieczeństwu innych osób wymagały zdecydowanej reakcji z naszej strony. Będziemy ustalać tożsamość wszystkich uczestników takich burd i ataków na policjantów oraz pociągać ich do odpowiedzialności przed sądem. pic.twitter.com/FdybaqutlX — Policja Warszawa (@Policja_KSP) November 11, 2020

Протести у Польщі

Жовтневі протести у Польщі дали результат – уряд країни відклав впровадження рішення Конституційного суду про заборону абортів.

Політики взяли паузу, щоб знайти вихід із ситуації. Премʼєр-міністр Матеуш Моравєцький планує обговорити проблему з протестувальниками та парламентською опозицією.

Джерело: РАР

Фото: РАР