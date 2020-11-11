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Факти / Світ

Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією

11 листопада у Варшаві на Марш незалежності виникли сутичками між учасниками та поліцією.

Через коронавірус захід провели не традиційною пішою ходою, а у вигляді авто- і мотопробігу.

Однак після того, як почалися сутички з поліцією, організатори події прийняли рішення завчасно його припинити.

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  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
  • Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією
Під час Маршу незалежності у Польщі сталися сутички з поліцією / 6 фотографий

Правоохоронці заблокували частину автотраси, а організатори змінили місце закінчення акції.

Марш до Дня Незавлежності Польщі проводиться щорічно.

Протести у Польщі

Жовтневі протести у Польщі дали результат – уряд країни відклав впровадження рішення Конституційного суду про заборону абортів.

Політики взяли паузу, щоб знайти вихід із ситуації. Премʼєр-міністр Матеуш Моравєцький планує обговорити проблему з протестувальниками та парламентською опозицією.

 

Джерело: РАР

Фото: РАР

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