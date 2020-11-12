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Факти / Світ
Андрій Жигайло |

Угода про перемир’я не розв’язує питання Нагірного Карабаху – Пашинян

Підписана угода про перемир’я між Вірменією та Азербайджаном щодо припинення війни в Нагірному Карабаху не передбачає  розв’язання територіального питання.

Позиція щодо цього регіону у Пашиняна незмінна, заявив прем’єр-міністр Вірменії на своїй сторінці у Facebook.

– Цим документом не передбачено змістовне розв’язання питання, а всього лише передбачається припинення військових дій. Питання Карабаху як було невирішеним, так і залишається невирішеним, і ще належить робота, – сказав Нікол Пашинян.

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Угода про перемир’я у Нагірному Карабаху

Нікол Пашинян пояснив, що угода про перемир’я у Нагірному Карабаху була підписана через побоювання потрапити в оточення 25-тисячному угрупуванню вірменських військ у горах Карабаху.

Генштаб доповідав йому про необхідність якнайшвидшого припинення бойових дій, а в Карабаху – про загрозу втрати Степанакерта.

Джерело: Нікол Пашинян

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