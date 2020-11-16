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Факти / Світ
Вікторія Гірко |

Жодних корисних рішень: Макрон про діяльність Радбезу ООН

Президент Франції Еммануель Макрон різко висловився про діяльність Ради безпеки ООН, зазначивши, що наразі вона не ухвалює жодних корисних рішень.

На його думку, Європі потрібно більше незалежності, зокрема у питаннях оборони. Президент Франції переконаний, що американці зможуть визнати європейців союзниками тільки, якщо вони ставляться серйозно до самих себе і незалежні у власній оборонній політиці.

Тому, за словами Макрона, Європа, подібно до США і Китаю, і далі працюватиме над власною автономністю.

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Франція є одним з п’яти постійних членів Ради безпеки ООН, які мають право вето. Таке ж право є у США, Китаю, Великої Британії та Росії.

Напередодні Еммануель Макрон заявив про необхідність співпраці з Москвою, якщо Європа прагне до досягнення довгострокового миру.

За його словами, працювати з Росією потрібно через загальну географію і минуле. На його думку, не можна жити так, ніби Європа – далекий від Росії острів.

Джерело: Deutsche Welle

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