Президент Франції Еммануель Макрон різко висловився про діяльність Ради безпеки ООН, зазначивши, що наразі вона не ухвалює жодних корисних рішень.

На його думку, Європі потрібно більше незалежності, зокрема у питаннях оборони. Президент Франції переконаний, що американці зможуть визнати європейців союзниками тільки, якщо вони ставляться серйозно до самих себе і незалежні у власній оборонній політиці.

Тому, за словами Макрона, Європа, подібно до США і Китаю, і далі працюватиме над власною автономністю.

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Франція є одним з п’яти постійних членів Ради безпеки ООН, які мають право вето. Таке ж право є у США, Китаю, Великої Британії та Росії.

Напередодні Еммануель Макрон заявив про необхідність співпраці з Москвою, якщо Європа прагне до досягнення довгострокового миру.

За його словами, працювати з Росією потрібно через загальну географію і минуле. На його думку, не можна жити так, ніби Європа – далекий від Росії острів.