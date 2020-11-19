У США запровадили санкції проти двох підприємств, діяльність яких пов’язана з РФ.

Рішення ухвалили через незаконне використання працівників з Північної Кореї на російських промислових об’єктах.

Обмеження запровадили проти російської будівельної компанії Mokran LLC, а також проти північнокорейського підприємства Korea Cholsan General Trading Corporation, яке працює в РФ.

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Так країна вирішила боротися з експлуатацією КНДР своїх громадян, яких часто відправляють на виснажливі роботи.

Санкції США проти РФ

У США виступили за запровадження додаткових санкцій проти Росії через отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Ініціативу підтримав 371 представник Конгресу США.

Детальніше про санкції США проти РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Department of the treasury