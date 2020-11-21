Під час саміту G20 (країни Великої двадцятки), який відбувається 21 листопада у форматі відеоконференції, лідерів країн закликали допомогти у зборі $5 млрд для закупівлі вакцини проти коронавірусу для незаможних країн.

Цьому мають сприяти розвинені держави та бізнес, заявила голова правління альянсу GAVI Нгозі Оконджо-Івеала.

– Вірус перемагає. Лише завдяки адекватному фінансуванню глобальної стратегії виходу можна відновити економічну життєздатність та запобігти катастрофі у найбідніших країнах, – заявила спікер.

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За її словами, нині розробники механізму COVAX працюють над забезпеченням 2 млрд доз вакцин до кінця 2021 року. Однак цієї кількості буде недостатньо, попит на речовину постійно зростатиме, через що необхідне додаткове фінансування та виготовлення речовини.

Вакцина проти коронавірусу

Восени 2020 року світові компанії досягли певних успіхів у розробці вакцини проти коронавірусу.

Про ефективність речовини заявила американська компанія Pfizer. Крім того, про фінальні етапи тестувань повідомляли у Китаї. А Росія ще у серпні презентувала свою вакцину.

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