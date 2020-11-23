Європейські країни Чорногорія, Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія приєдналися до персональних санкцій проти Росії за дії, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

– Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, Ліхтенштейн та Норвегія, що належать до Європейської асоціації вільної торгівлі та Європейської економічної зони, приєдналися до цього рішення Ради ЄС. Європейський Союз бере до відома такі зобов’язання та вітає їх, – повідомляється у заяві високого представника ЄС.

Індивідуальні санкції Євросоюзу через російську агресію проти України вперше запровадили у березні 2014 року. Вони застосовуються до 175 осіб і 44 організацій.

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10 вересня 2020 року Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції проти РФ на шість місяців – до 15 березня 2021 року.

А у жовтні цього року президент Володимир Зеленський заявив, що санкції ЄС проти Росії діятимуть до відновлення цілісності України.

Президент Європейського Союзу Шарль Мішель підтвердив його слова і додав, що ЄС залишається найбільшим і надійним партнером України.

Джерело: Європейська рада