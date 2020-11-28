Іран звинувачує США та Ізраїль у вбивстві провідного фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде. 27 листопада на нього напали неподалік столиці країни Тегерану.

Президент Ірану Хассан Рухані повідомив, що буде мститися тим, хто причетний до смерті Фахрізаде. Зокрема у цьому він підозрює США та Ізраїль.

За його словами, цей терористичний акт тільки вказує на заздрість ворогів технологічному розвитку країни. Іран продовжить впроваджувати стратегії вбитого Мохсена Фахрізаде.

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Вбивство Мохсена Фахрізаде

Мохсен Фахрізаде був одним з найвидатніших науковців Ірану. Йому приписували учать у розробці ядерної зброї.

27 листопада Мохсен Фахрізаде помер внаслідок поранень, отриманих під час обстрілів його автівки. Міністр закордонних справ Ірану також відреагував на подію та звинуватив у цьому Ізраїль.

Джерело: The Economic Times

Фото: Fars News Agency