У кафедральному соборі Неаполя в Італії не відбулося щорічного дива святого Януарія.

У цьому храмі зберігається засохла краплина крові мученика, яка зазвичай після молитви перетворюється на рідину. Цьогоріч кров залишилась сухою.

Пляшечка з кров’ю Великомученика зберігається з IV століття. Тричі на рік: 19 вересня – у день пам’яті Святого Януарія, 16 грудня – у день, коли неаполітанці відзначають річницю виверження вулкана Везувію і у суботу, перед першою неділею травня, на коли випадає річниця перенесення у Неаполь мощей Святого – вона перетворюється після молитви на рідину, а інколи закипає.

Читайте: Сотня людей загинули внаслідок землетрусу в Туреччині

Мешканці Неаполя вірять, якщо кров Святого Януарія не перетворилася на рідину, станеться лихо. Зокрема таке вже траплялося у ХVI ст. перед епідемією чуми та у ХХ ст. перед початком Другої світової війни та перед потужним землетрусом у 1980 році.

Землетрус під Міланом

Вночі 17 грудня стався землетрус під Міланом. Фахівці характеризують його як найсильніший за останні 500 років для цієї місцевості.

Магнітуда землетрусу – 3,9 балів, його епіцентр розташовувався на глибині 56 км від земної поверхні і лише в шести кілометрах від міста.