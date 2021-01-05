Вакцинація від Covid-19: у світі використано понад 14,6 млн доз у 35 країнах

Cтаном на 5 січня 2021 року у світі було зроблено понад 14,6 млн щеплень від коронавірусу. Наразі масова вакцинація населення триває у 35 країнах.

Лідерами за кількістю витрачених доз є США (4, 7 млн), Китай (4,5 млн) та Ізраїль (1,3 млн). Для проведення щеплення доступні вакцини сімох виробників:

Pfizer/BioNTech (США і Німеччина);

Moderna (США);

AstraZeneca (Велика Британія);

Супутник V (Росія);

Sinovac Biotech (Китай);

CanSino Biologics (Китай);

Sinopharm (Китай).

Читайте: Судоми, висипи та ускладнене дихання – у Мексиці лікарю стало зле після вакцинації

Коронавірус у світі

Станом на 5 січня Всесвітня організація охорони здоров’я підтвердила 541 811 нових випадків коронавірусу у світі.

Загалом за період пандемії захворіло 84 474 195 осіб, від ускладнень хвороби померло 1 848 704 пацієнта. Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.