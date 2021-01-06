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Факти / Світ
Ольга Тетеріна |

У ЄС схвалили вакцину Moderna від Covid-19

У Європейському союзі рекомендували до використання вакцину від коронавірусу, яку розробила компанія Moderna.

Про це повідомили в Європейському агентстві лікарських засобів (EMA).

– Європейське агентство лікарських засобів (EMA) рекомендувало дозволити випуск на ринок вакцини Moderna для запобігання коронавирусній інфекції COVID-19 у людей віком від 18 років, – написали в агентстві.

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Регулятор наголосив, що це друга вакцина від коронавірусу, що отримала дозвіл в ЄС.

Виконавчий директор Європейського медичного агентства Емер Кук зазначив, що вакцина має стати ще одним інструментом для подолання епідемії.

Клінічні випробування на великій групі добровольців показали, що вакцина від Covid-19 розробки Moderna ефективна в запобіганні зараження у людей від 18 років.

У дослідженнях взяли участь близько 30 тис. осіб. Половина з них отримала вакцину, а половина — плацебо. Вакцина показала ефективність в 94,1% випадках.

5 січня Ізраїль  також схвалив вакцину проти коронавірусу американського виробника Moderna Inc. Країна замовила 6 млн доз вакцини, а перші постачання очікуються вже у січні 2021 року.

Раніше препарат компанії Moderna вже дозволили для масового вакцинування у США та Канаді. Рішення про схвалення розглядають в ЄС, Сінгапурі та Великій Британії.

Джерело: EU Medicines Agency

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