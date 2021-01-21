PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ
Анастасія Дячкіна |

Після 10 місяців перерви: Шрі-Ланка відкрила кордони для туристів

Шрі-Ланка знову пускає туристів після того, як закрила кордони для відвідувачів протягом майже 10 місяців через пандемію коронавірусу.

Після 10 місяців перерви: Шрі-Ланка відкрила кордони для туристів

Дії уряду в четвер розглядаються як спроба відродити туристичну галузь острівної держави, яка сильно постраждала від пандемії.

Туризм складає близько 5% економіки Шрі-Ланки, і до пандемії там безпосередньо працювало 250 тис. людей, а побічно – до 3 млн осіб.

Читайте
У Китаї будують величезний карантинний центр через спалах Covid-19

Згідно з новим графіком, відвідувачі повинні пройти тестування в своїй країні за 72 години до вильоту, коли вони прибудуть в готель, і знову через сім днів. Їм дозволять подорожувати 14 туристичними зонами, не змішуючись з місцевим населенням.

Для розміщення туристів виділено близько 180 готелів.

Коронавірус в світі

Кількість хворих на коронавірус з кожним днем ​​зростає. Країни вводять нові карантинні обмеження або продовжують ті, які вже є.

Детальніше про карантин і коронавірус у світі, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: AP

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка