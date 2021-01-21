Шрі-Ланка знову пускає туристів після того, як закрила кордони для відвідувачів протягом майже 10 місяців через пандемію коронавірусу.

Дії уряду в четвер розглядаються як спроба відродити туристичну галузь острівної держави, яка сильно постраждала від пандемії.

Туризм складає близько 5% економіки Шрі-Ланки, і до пандемії там безпосередньо працювало 250 тис. людей, а побічно – до 3 млн осіб.

Згідно з новим графіком, відвідувачі повинні пройти тестування в своїй країні за 72 години до вильоту, коли вони прибудуть в готель, і знову через сім днів. Їм дозволять подорожувати 14 туристичними зонами, не змішуючись з місцевим населенням.

Для розміщення туристів виділено близько 180 готелів.

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Кількість хворих на коронавірус з кожним днем ​​зростає. Країни вводять нові карантинні обмеження або продовжують ті, які вже є.

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