Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту закликала боротися проти антисемітизму.

За її словами, расова дискримінація активно поширюється через конспірологію та дезінформацію у соцмережах.

– Я занепокоєна тим, що знову бачу прояви ненависті до євреїв у Європі та поза її межами. Пандемія сприяла поширенню конспірологічних теорій та дезінформації, які часто поширюють антисемітські наративи. Ми стаємо свідками тривожних тенденцій з викривлення та заперечення Голокосту, – зауважила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що з поширенням конспірологічних міфів у світі, потрібно навчати молоде покоління протидіяти антисемітизму.

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Глава Єврокомісії також наголосила, що історичні факти мають важливе значення. Тому потрібно знайти нові способи, щоб зберегти пам’ять про ці події.

– Поширення дезінформації потребує від представників влади, соціальних платформ і їхніх користувачів спільних зусиль задля запобігання спотворенню історичних фактів – як онлайн, так і в реальному житті.

Фон дер Ляєн додала, що невдовзі Єврокомісія представить стратегію підтримки євреїв у Європі та боротьби проти антисемітизму.

Кожного року 27 січня відзначають Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. Таким чином люди вшановують пам’ять мільйонів євреїв, які стали жертвами нацистської Німеччини під час Другої світової війни.

Цього ж дня 1945 року визволили в’язнів найбільшого концтабору смерті Освенцим. За різними оцінками, у ньому загинуло від 1,5 до 4 млн людей.