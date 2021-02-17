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Факти / Світ
Людмила Грубнік |

Відновлення поїздок українців до ЄС: посол Німеччини озвучила прогноз

Найближчим часом українці не зможуть їздити до країн ЄС, зокрема до Німеччини, за безвізом через складну ситуацію з коронавірусом. Однак проведення масової вакцинації може поліпшити ситуацію.

аеропорт

Про це заявила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

– Я побоююся, що це (обмеження на поїздки, – Ред.) діятиме ще кілька місяців. Але початок вакцинації допомагатиме, – уточнила Анка Фельдгузен.

За її словами, якщо порівнювати епідситуацію в Україні та Німеччині, то в останній вона гірша.

Крім того, у Німеччині активно працюють на тим, щоб надати можливість українським заробітчанам приїхати у 2021 році на сезонні роботи.

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Паспорти про вакцинацію

У ЄС активно обговорюють можливість запровадження паспортів про вакцинацію проти коронавірусу.

Поки тривають переговори, країни аналізують переваги і ризики цього нововведення.

Детальніше про коронавірус у ЄС читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Посольство Німеччини у Києві

Фото: Dreamstime

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