Три представниці збірної України з легкої атлетики, які брали участь у чемпіонаті Європи у польському місті Торунь, здали позитивні тести на коронавірус.

Коронавірусну інфекцію підтвердили в Аліни Логвиненко, Катерини Климюк та Ганни Рижикової. Дві останні ще 7 березня бігли в естафеті 4х400 метрів.

Спортсменки мали повернутися в Україну 8 березня, але їх відправили на ізоляцію у Польщі. Також на ізоляцію пішла ще одна легкоатлетка з України Вікторія Ратнікова, яка жила в одній кімнаті з Климюк.

— Їх перевезли до готелю, там все добре. Звісно, виходити нікуди не дозволяють. Ми робитимемо все для того, щоб їх якнайшвидше забрати. Сподіваюся, що через п’ять днів будуть негативні результати тестів. Але за правилами, що діють, вони повинні провести там десять днів, – розповів тренер збірної України з легкої атлетики В’ячеслав Тиртишнік.

Чемпіонат Європи з легкої атлетики завершився 7 березня. Україна завоювала три медалі – Марина Бех-Романчук та Ярослава Магучіх здобули золото, а Ірина Геращенко – стала срібною призеркою.

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Магучіх підкорила висоту два метри

На чемпіонаті Європи Ярослава Магучіх з першої спроби взяла висоту 2 метри. Водночас вона провалила усі спроби підкорити висоту 2,07 м.

Інша українка – Ірина Геращенко стрибнула на 1,98 м та посіла друге місце. Срібна медаль у Елли Юнніли з Фінляндії.

Фото: Kateryna Klymiuk

Джерело: XSport