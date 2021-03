Путін був в курсі: розвідка США довела спроби зриву виборів і підтримки України

Американська розвідка США 17 березня розсекретила звіт щодо втручання РФ та інших держав у президентські вибори США.

У документі неодноразово згадано не лише спроби Кремля повпливати на результати виборів, а й послабити підтримку України з боку США.

Також було виявлено вплив з боку Ірану, окремі кроки з дестабілізації намагалися втілити у Кубі та Венесуелі.

Натомість Китай не був помічений у відкритих заявах та діях щодо зриву президентських виборів США.

Фактор РФ

Розслідування доводить, що ключовим елементом стратегії РФ були “пов’язані з російськими спецслужбами люди”, яких Кремль використовував для просування суперечливих ідей.

Зокрема, йдеться про:

американські медіа;

чиновників та офіційних осіб США;

відомих у США особистостей.

топ-співробітників російських служб нацбезпеки та розвідки;

російських державних ЗМІ;

російських фабрик тролів.

У доповіді прямо зазначено, що Володимир Путін та інші високопосадовці РФ “були в курсі” операції із втручання в американські вибори “і, ймовірно, керували нею”.

Натомість жодних фактів втручання у вибори з боку української влади доведено не було.

Хто заважав стосункам України і США

Не менш важливим є те, що у доповіді прямо згаданий діючий народний депутат Андрій Деркач.

– Наприклад, ми вважаємо, що Путін контролював діяльність Андрія Деркача — українського позафракційного народного депутата, який зіграв помітну роль у діях Росії з метою впливу на вибори. Деркач пов’язаний з російськими чиновниками, а також з російськими спецслужбами, — вказують автори доповіді.

Разом із Деркачем співпрацював пов’язаний з ФСБ агент російського впливу Костянтин Килимник – відомий політичний консультант, який працював в РФ і Україні.

Розвідка США вважає, що їхньою метою було “прагнення зруйнувати зв’язки США з Україною”.

Зокрема, у доповіді згадувалися події 2020 року, коли Андрій Деркач оприлюднив чотири аудіозаписи, які можуть свідчити про багатомільйонну корупцію, організовану за часів президента Петра Порошенка та Джо Байдена із сином Хантером.

Однак наскільки ці аудіозаписи є правдивими, і чи чекати на розслідування, пов’язане із діями родини Байденів в Україні, у доповіді не йшлося.

Зазначимо, що через спроби вплинути на американські вибори 10 вересня 2020 року Міністерство фінансів США запровадило персональні санкції проти Андрія Деркача.

Реакція на звіт розвідки

У свіжому інтерв’ю президент США Джо Байден висловився щодо ймовірного втручання РФ у вибори президента США.

Він підкреслив, що змусить Путіна “відповідати”, якщо факт втручання буде доведеним. Байден також погодився із запитанням журналіста, чи вважає він російського президента вбивцею.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував звіт розвідки США у своєму Twitter.

Так, розслідування не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США.

Кулеба назвав такі висновки розвідки “кінцем міфу про втручання України в американські вибори”.

