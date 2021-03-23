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Факти / Світ
Оксана Доротюк |

Газопровід Північний потік-2 суперечить інтересам ЄС, України та Польщі – Блінкен

Російський проект газопроводу Північний потік-2 суперечить інтересам Європейського Союзу та України.

Газопровід Північний потік-2 суперечить інтересам ЄС, України та Польщі – Блінкен

Таку думку висловив державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до штаб-квартири НАТО.

 – Президент США Джо Байден дуже чітко сказав, що, на його думку, газопровід є поганою ідеєю як для Європи, так і для США. Зрештою, він суперечить власним цілям безпеки ЄС. Він може потенційно підірвати інтереси України, Польщі та декількох інших близьких партнерів чи союзників, – зазначив Блінкен.

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Окрім того держсекретар США додав, що під час зустрічі зі своїм німецьким колегою Гайко Маасом має обговорити це питання.

До цього державний секретар США Ентоні Блінкен попередив компанії, які беруть або планують взяти участь у будівництві Північного потоку-2, про загрозу санкцій відповідно до законів США. Законодавство країни щодо санкцій також має підтримку сенаторів двох партій.

За словами віце-президента Єврокомісії, північний потік-2 не потрібен для енергопостачання європейським країнам. Однак проект вже існує, тому необхідно його використати відповідно до правил ЄС.

Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща та країни Балтії.

Джерело: Reuters

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