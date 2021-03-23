Через образу президента Дуди: у Польщі письменнику загрожує тюрма

Польський письменник і журналіст Якуб Жульчик може потрапити до в’язниці через образу президента Анджея Дуди. Восени 2020 року він опублікував у Facebook допис, де назвав главу держави дебілом.

Тоді Анджей Дуда привітав у соцмережі Джо Байдена з успішною передвиборчою компанією, а не з перемогою на виборах, адже офіційних результатів ще не було.

– Поки ми чекаємо на номінацію Колегії виборників, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство зі США на високому рівні для ще більш міцного партнерства.

Журналіст Якуб Жульчик прокоментував допис, зазначивши, що такого поняття, як “висування Колегією виборників” в американському виборчому процесі немає. Байден виграв вибори, а все решта – це формальність.

– Джо Байден – 46-й президент США. Анджей Дуда – дебіл, – підсумував Жульчик.

За образу польського президента журналіст може отримати покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Напередодні Жульчик прокоментував звинувачення проти себе.

– Смішна річ: підозрюю, я перший письменник в цій країні, який за дуже довгий час пішов до суду через те, що написав.

У США засудили чоловіка за погрози Трампу

У США чоловіка засудили до дев’яти років у в’язниці за погрози фізичною розправою 45-му президенту США Дональду Трампу.

Крім того, американець надсилав погрози телефоном і іншим посадовцям. Також він заявляв про намір підірвати стратегічно важливі об’єкти нерухомості.