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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Образив президента у Facebook: у Польщі письменнику загрожує три роки в’язниці

Польський письменник і журналіст Якуб Жульчик може потрапити до в’язниці через образу президента Анджея Дуди. Восени 2020 року він опублікував у Facebook допис, де назвав главу держави дебілом.

анджей дуда

Тоді Анджей Дуда привітав у соцмережі Джо Байдена з успішною передвиборчою компанією, а не з перемогою на виборах, адже офіційних результатів ще не було.

– Поки ми чекаємо на номінацію Колегії виборників, Польща налаштована зберігати стратегічне партнерство зі США на високому рівні для ще більш міцного партнерства.

Через образу президента Дуди: у Польщі письменнику загрожує тюрма

Журналіст Якуб Жульчик прокоментував допис, зазначивши, що такого поняття, як “висування Колегією виборників” в американському виборчому процесі немає. Байден виграв вибори, а все решта – це формальність.

– Джо Байден – 46-й президент США. Анджей Дуда – дебіл, – підсумував Жульчик.

За образу польського президента журналіст може отримати покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років. Напередодні Жульчик прокоментував звинувачення проти себе.

– Смішна річ: підозрюю, я перший письменник в цій країні, який за дуже довгий час пішов до суду через те, що написав.

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У США засудили чоловіка за погрози Трампу

У США чоловіка засудили до дев’яти років у в’язниці за погрози фізичною розправою 45-му президенту США Дональду Трампу.

Крім того, американець надсилав погрози телефоном і іншим посадовцям. Також він заявляв про намір підірвати стратегічно важливі об’єкти нерухомості.

Фото: Dreamstime

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