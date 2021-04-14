Чотири країни запропонували надати майданчик для зустрічі президента США Джо Байдена і очільника РФ Володимира Путіна. За інформацією влади країн і ЗМІ, з такою ініціативою виступили Чехія, Фінляндія, Австрія та Ісландія.

За словами першого віце-прем’єра і очільника МВС Чехії Яна Гамачека, таким місцем може стати Прага.

– Я дав вказівку нашим послам у Вашингтоні та Москві запропонувати Прагу як можливе місце зустрічі, – написав Ян Гамачек у своєму Twitter.

Про готовність провести зустріч Путіна і Байдена також заявляють у Фінляндії, пишуть ЗМІ.

За інформацією журналістів, йдуть розмови і про подібну пропозицію з боку влади Австрії та Ісландії.

Зустріч Байдена і Путіна

13 квітня 2021 року Джо Байден і Володимир Путін провели телефонну розмову.

Під час спілкування американський президент запропонував російському колезі провести зустріч у третій країні.

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Джерело: Jan Hamáček, Iltalehti