Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести особисту зустріч уже цього літа. Вона може відбутися у Європі.

Про це американський очільник заявив під час свого виступу.

– Я запропонував зустрітися цього літа у Європі, щоб обговорити низку питань, з якими зіштовхуються обидві наші країни, – зазначив Джо Байден.

За його словами, представники країн вже нині обговорюють цю можливість.

Зустріч Байдена і Путіна

Під час телефонної розмови 13 квітня 2021 року Байден запропонував Путіну зустрітися особисто для того, щоб обговорити низку важливих питань, які стосуються відносин між США та РФ.

Водночас кілька країн запропонували організувати захід.

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Джерело: The White House