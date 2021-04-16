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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Байден запропонував Путіну провести зустріч влітку – ймовірне місце

Президент США Джо Байден запропонував російському колезі Володимиру Путіну провести особисту зустріч уже цього літа. Вона може відбутися у Європі.

Байден запропонував Путіну провести зустріч влітку – ймовірне місце

Про це американський очільник заявив під час свого виступу.

– Я запропонував зустрітися цього літа у Європі, щоб обговорити низку питань, з якими зіштовхуються обидві наші країни, – зазначив Джо Байден.

За його словами, представники країн вже нині обговорюють цю можливість.

Зустріч Байдена і Путіна

Під час телефонної розмови 13 квітня 2021 року Байден запропонував Путіну зустрітися особисто для того, щоб обговорити низку важливих питань, які стосуються відносин між США та РФ.

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Водночас кілька країн запропонували організувати захід.

Детальніше про зустріч Байдена і Путіна читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The White House

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