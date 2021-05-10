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Факти / Світ / Росія
Людмила Богданова |

До атаки на найбільший трубопровід США можуть бути причетні хакери з Росії – ЗМІ

трубопровід Colonial Pipeline США

До кібератаки на найбільший трубопровід США Colonial Pipeline можуть бути причетні хакери з Росії. Про це американським журналістам заявив колишній високопоставлений кібер-чиновник. Водночас невідомо, чи має відношення до цього влада РФ.

За інформацією джерела, атаку та трубопровід здійснила злочинна хакерська група DarkSide з російським походженням. Відомо, що вони зазвичай атакують неросійськомовні країни.

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Кібератака на трубопровід

Кібератака на найбільший американський трубопровід Colonial Pipeline сталася 6 травня. Хакери захопили 100 ГБ даних і вимагають гроші. У зв’язку з цим компанія зупинила всі трубопроводи, наразі паливо перевозять транспортом, згодом до цього можуть залучити і судна.

Уряд США оголосив про надзвичайний стан у неділю, 9 травня. За прогнозами аналітиків, якщо ситуацію не виправлять найближчим часом, може статися дефіцит палива, через що значно зростуть ціни на бензин.

Крім того, внаслідок інциденту у країні може зрости імпорт нафтопродуктів після того, як внутрішній видобуток зростав протягом десятиліть.

Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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