До кібератаки на найбільший трубопровід США Colonial Pipeline можуть бути причетні хакери з Росії. Про це американським журналістам заявив колишній високопоставлений кібер-чиновник. Водночас невідомо, чи має відношення до цього влада РФ.

За інформацією джерела, атаку та трубопровід здійснила злочинна хакерська група DarkSide з російським походженням. Відомо, що вони зазвичай атакують неросійськомовні країни.

Кібератака на трубопровід

Кібератака на найбільший американський трубопровід Colonial Pipeline сталася 6 травня. Хакери захопили 100 ГБ даних і вимагають гроші. У зв’язку з цим компанія зупинила всі трубопроводи, наразі паливо перевозять транспортом, згодом до цього можуть залучити і судна.

Уряд США оголосив про надзвичайний стан у неділю, 9 травня. За прогнозами аналітиків, якщо ситуацію не виправлять найближчим часом, може статися дефіцит палива, через що значно зростуть ціни на бензин.

Крім того, внаслідок інциденту у країні може зрости імпорт нафтопродуктів після того, як внутрішній видобуток зростав протягом десятиліть.