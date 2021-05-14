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Факти / Світ
Софія Зінов'єва |

У США провакцинованим від коронавірусу людям дозволили ходити без масок

маска, коронавирус

У Сполучених штатах Америки громадяни, які пройшли повний курс вакцинаці, звільняються від обов’язкового носіння масок у громадських місцях.

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Голова Центру з контролю і профілактики захворювань у США Рошель Валенскі сказала, що будь-який провакцинований громадянин може брати участь у заходах, які відбуваються в приміщенні або на вулиці.

Також вакциновані люди можуть не дотримуватись соціальної дистанції та повернутись до звичного життя.

Однак Валенскі наголосила, що зовсім забути про маски не вдастся, вони все ще потрібні при перетині кордону.

Вакцинація від коронавірусу 

Генсек ООН Антоніу Гутерріш закликав подвоїти потужності з виробництва вакцин проти Covid-19.

Також Гутерріш наголосив, що потрібно прагнути до справедливого розподілу вакцин і назвав неприйнятною ситуацію, коли усі препарати скуповують розвинені країни.

Джерело: Bloomberg

Фото: Pixabay

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