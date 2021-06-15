На зустрічі президентів Російської Федерації та США не буде досягнуто домовленостей щодо України без участі України. Таку думку озвучив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу з Анн Лінде – головою ОБСЄ та міністром закордонних справ Швеції.

За словами Кулеби, основною темою для розмови Володимира Путіна та Джо Байдена стане Україна. Очільник МЗС підкреслив, що Байден запросив Путіна до діалогу саме під час посилення ескалації Росією на Донбасі та у Криму, а також біля кордонів України.

– Ми не бачимо ризику для того, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми дуже чітко донесли до наших партнерів, що жодні домовленості щодо України досягнуті без України нами визнаватися не будуть.

Зустріч Путіна та Байдена

Джо Байден та Володимир Путін проведуть зустріч 16 червня у швейцарській Женеві. Президенти планують обговорити стосунки між країнами та перспективи їх поліпшення.

Також президент США планує поспілкуватися з главою Кремля про порушення прав людини. Більше про зустріч Путіна та Байдена читайте на Фактах ICTV.