Країни ЄС не змогли домовитися про спільну реакцію щодо підвищення цін на енергоносії під час позачергової зустрічі міністрів у Люксембурзі.

Одні представники блоку виступили за перегляд існуючих регуляторних норм, інші – були категорично проти втручання у ринок Євросоюзу.

Ціни на газ у Європі продовжують залишатися на рекордно високому рівні. В середині жовтня Єврокомісія схвалила план екстрених дій. Вони включають підтримку домашніх господарств, державну допомогу компаніям, цільове зниження податків.

Сьогоднішня зустріч була присвячена довгостроковим заходам.

Іспанія заявила про потребу спільних закупівель газу країнами ЄС, і запропонувала, щоб окремі країни мали можливість відмовитися від поточної європейської системи встановлення цін на електроенергію.

Її позицію підтримали Франція, Чехія та Греція. Ініціатива не знайшла підтримки у Німеччини та ще низки країн, які вважають поточну кризу тимчасовою і такою, що не потребує радикальних змін на ринку.

– Не було узгодженої позиції щодо того, чи слід приймати заходи втручання на рівні ЄС і застосовувати їх у всіх країнах-членах, – сказав після зустрічі міністр інфраструктури Словенії Єрней Вртовец, чия країна головує в ЄС.

Що ж стосується спільної закупівлі газу, Європейська комісія проаналізує тенденції на ринку. А також збере докази поведінки постачальників газу, після того як кілька країн звинуватили російський Газпром у створенні штучного дефіциту та маніпуляціях.

Комісія також оцінить плюси та мінуси спільної закупівлі блакитного палива країнами ЄС.

– Є багато питань, які потрібно розглянути – хто оплачуватиме витрати на закупівлю та зберігання газу, як буде транспортуватися газ із різних регіонів, – зауважив єврокомісар з енергетики Кадрі Сімсон після зустрічі.

Різке зростання цін на енергоносії також викликало дискусію щодо політики боротьби зі змінами клімату.

Вже наприкінці тижня у шотландському Глазго має відбутися глобальний кліматичний саміт ООН. Однак на тлі енергетичної кризи деякі європейські країни хочуть відкласти підвищення ставки податків на викопне паливо.

На думку прем’єр-міністра Угорщини, сподіватися, що високі ціни прискорять перехід до відновлювальної енергетики – це утопічна фантазія.