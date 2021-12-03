Президент США Джо Байден заявив, що готує комплекс заходів, щоб не допустити вторгнення в Україну президента РФ Володимира Путіна.

Про це він повідомив під час прес-конференції. Байден наголосив, що перебуває у постійному контакті з союзниками у Європі щодо ситуації на кордоні України та Росії.

– Я постійно контактував з нашими союзниками в Європі, з українцями. Мій держсекретар і радник з національної безпеки активно залучені, і те, що я роблю, це збираю те, що, на мою думку, буде найбільш повним і змістовним набором ініціатив, щоб пану Путіну було дуже і дуже важко йти далі і робити те, що як люди стурбовані, він може зробити, – наголосив президент США.

Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен пригрозив Кремлю серйозними наслідками у разі агресії проти України.

Також очільник Державного департаменту закликав Росію згорнути військове нарощування біля українського кордону.

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