Будівництво Північного потоку-2 – це геополітична помилка. Усі країни Європи, крім Німеччини та Австрії, завжди виступали проти його будівництва.

Про це заявив віце-канцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек.

Він впевнений, що газопровід не задовольняє правило анбандлінгу, сенс якого полягає в тому, що компанії – видобувачі ресурсів не можуть транспортувати сировину. Ці два процеси мають здійснюватися різними організаціями.

Він заявив, що Північний потік-2 є геополітичною помилкою ФРН.

– Тепер же трубопровід збудований. Неясно питання, чи зможе він розпочати роботу. З цього питання потрібно приймати рішення відповідно до європейського та національного законодавства, – сказав політик.

Віце-канцлер також погрожував Росії жорсткими наслідками у разі вторгнення російських військ в Україну. За такого стану справ, за його словами, трубопровід точно не буде запущений.

Про заповнення технічним газом першої нитки Північного потоку-2 стало відомо 18 жовтня.

За тиждень у Держдепартаменті США зазначили, що Північний потік-2 не запрацює до березня 2022 року через процес сертифікації в Німеччині та Єврокомісії.

Джерело: Frankfurter Allgemeine Zeitung