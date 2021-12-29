Європейський Союз хоче взяти участь у перемовинах між США та Росією, які стосуватимуться деескалації напруженості біля кордонів України та гарантій безпеки.

Про це заявив в одному з інтерв’ю верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Переговори між Вашингтоном та Москвою заплановані на початок 2022 року. Боррель наполягає, що ЄС у цій ситуації не повинен бути просто стороннім глядачем.

– Йдеться про те, як ЄС може бути залучений до переговорів між Вашингтоном і Москвою щодо деескалації ситуації довкола України та гарантій безпеки, яких вимагає Москва? Ми не хочемо і не можемо собі дозволити бути сторонніми глядачами, через голову яких ухвалюються рішення, – наголосив голова європейської дипломатії.

Боррель запевнив, що такої ж думки дотримується держсекретар США Ентоні Блінкен, який підтвердив це під час їхньої телефонної розмови 23 грудня.

Як зазначив Боррель, оскільки Москва хоче обговорити вже в січні архітектуру безпеки в Європі та гарантії безпеки, то це питання не стосується лише США та РФ.

– ЄС має бути присутнім на цих переговорах. Такі переговори лише тоді матимуть сенс, якщо вони пройдуть у тісній координації та за участю Євросоюзу… Європейська безпека – це наша безпека. Це про нас. Дві держави, США і Росія, або НАТО і РФ не можуть просто домовитися про це. Навіть якщо Москва уявляє собі це саме так, – заявив він.

Боррель додав, що Москва якраз і хоче, щоб дві сторони розділили між собою сфери впливу, без участі Євросоюзу. Він наголосив, що Брюссель ніколи на це не погодиться.

– Ми цього не приймемо. Ніщо не вирішується про нас без нашої присутності, – заявив голова європейської дипломатії.

Коментуючи висунуті Москвою вимоги щодо гарантій безпеки та припинення розширення НАТО на схід, Боррель назвав їх абсолютно неприйнятними, “особливо якщо враховувати Україну”.

Він наголосив на неприпустимості компромісу щодо фундаментальних принципів.

Як заявив Боррель, територіальна цілісність держави та її право самостійно вирішувати питання про співпрацю з іншими країнами чи альянсами – це ті принципи, які не підлягають обговоренню.

Як відомо, переговори США та Росії заплановані на 10 січня 2022 року. Вони будуть присвячені контролю над ядерним озброєнням та зростанню напруги біля кордонів України.

Крім того, очікується, що представники РФ та НАТО проведуть перемовини 12 січня.

Джерело: Die Welt, Deutsche Welle