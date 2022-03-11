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Факти / Україна

Руйнівна війна РФ проти міст України триває: в ОПУ відреагували на останні авіаудари

Юлія Соколова редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Авіаудари російських загарбників по об’єктах у Луцьку, Івано-Франківську та Дніпрі свідчать про те, що руйнівна війна РФ проти українців та великих міст України триває.

Про це написав у своєму Twitter-акаунті радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Великі міста України знову зазнають нищівних ударів. Вибухи вперше пролунали в Луцьку – у місті було припинено роботу двох котелень. Івано-Франківськ – три потужні вибухи. Дніпро також атакували. Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває, – наголосив Подоляк.

Як відомо, ворог сьогодні завдав авіаудару по військовому аеродрому у Луцьку. На цей час відомо про двох загиблих військовослужбовців та шістьох поранених.

Крім того, путінські війська завдали три авіаудари по Дніпру. Ворожі снаряди впали поблизу дитсадка та багатоквартирного житлового будинку. За попередніми даними, загинула одна людина.

В Івано-Франківську ж ворог наніс авіаудар по аеродрому.

Джерело: Михайло Подоляк

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Фото: Офіс президента

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