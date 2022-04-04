Сполучені Штати вимагатимуть зупинення функціонування Росії в Раді з прав людини при ООН.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила постійний представник США при Організації об’єднаних націй Лінда Томас-Грінфілд.

– У тісній координації з Україною та іншими державами-членами та партнерами в ООН Сполучені Штати мають намір домагатися призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини, – Лінда Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що на початку березня 140 держав-членів ООН уже проголосували за засудження Росії у зв’язку з її неспровокованою війною та гуманітарною кризою, яку розв’язало російське керівництво.

– Моє звернення до цих 140 країн: кадри з Бучі та руйнування по всій Україні вимагають, щоб ми зараз підкріпили наші слова діями. Ми не можемо дозволити державі-члену, яка підриває всі принципи, якими ми цінуємо, продовжувати брати участь у роботі РПЛ ООН, – написала постпред США.

140 @UN Member States have already voted to condemn Russia over its unprovoked war and the humanitarian crisis it has unleashed. My message to those 140 countries: the images out of Bucha and devastation across Ukraine require us to now match our words with action. — Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) April 4, 2022

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що військові злочини російської армії у Бучі будуть визнані миром як геноцид.