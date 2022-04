Сполучені Штати вимагатимуть зупинення функціонування Росії в Раді з прав людини при ООН.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила постійний представник США при Організації об’єднаних націй Лінда Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що на початку березня 140 держав-членів ООН уже проголосували за засудження Росії у зв’язку з її неспровокованою війною та гуманітарною кризою, яку розв’язало російське керівництво.

140 @UN Member States have already voted to condemn Russia over its unprovoked war and the humanitarian crisis it has unleashed.

My message to those 140 countries: the images out of Bucha and devastation across Ukraine require us to now match our words with action.

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) April 4, 2022