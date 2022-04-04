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Факти / Світ

США закликають виключити Росію із Ради ООН з прав людини

Ілля Нежигай редактор стрічки
США закликають виключити Росію із Ради ООН з прав людини

Сполучені Штати вимагатимуть зупинення функціонування Росії в Раді з прав людини при ООН.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомила постійний представник США при Організації об’єднаних націй Лінда Томас-Грінфілд.

– У тісній координації з Україною та іншими державами-членами та партнерами в ООН Сполучені Штати мають намір домагатися призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини, – Лінда Томас-Грінфілд.

Вона нагадала, що на початку березня 140 держав-членів ООН уже проголосували за засудження Росії у зв’язку з її неспровокованою війною та гуманітарною кризою, яку розв’язало російське керівництво.

– Моє звернення до цих 140 країн: кадри з Бучі та руйнування по всій Україні вимагають, щоб ми зараз підкріпили наші слова діями. Ми не можемо дозволити державі-члену, яка підриває всі принципи, якими ми цінуємо, продовжувати брати участь у роботі РПЛ ООН, – написала постпред США.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що військові злочини російської армії у Бучі будуть визнані миром як геноцид.

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Фото: Getty Images

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