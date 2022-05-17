Факти ICTV детально розібрались, чи підходять українські водійські права в Чехії, які правила дорожнього руху в цій країни та штрафи.

Чи потрібно змінювати водійські права українського зразка?

У Чехії можна використовувати дійсне українське посвідчення водія, але за умови, якщо воно відповідає зразку, передбаченому Конвенцією про дорожній рух (Відень 1968 р.).

Інакше документ треба замінити, подавши відповідну заяву. У реєстрі водіїв магістрату можна з’ясувати, чи можна обміняти ваше посвідчення на чеське або пройти курс в автошколі і після того скласти іспит з водіння.

Під час подання заяви на обмін посвідчення потрібні такі документи:

– заяву на видання посвідчення водія;

– дійсне посвідчення особи заявника (іноземець надає дозвіл на проживання та інші документи, які підтверджують регулярне проживання на території Чеської Республіки).

– одну фотокартку розміром 35 на 45 мм;

Нові водійські права будуть видані впродовж 20 днів і діятимуть протягом 10 років. Водії вантажівок і автобусів повинні міняти водійські права кожні 5 років.

Зараз дивляться

За видання посвідчення водія необхідно заплатити мито розміром у 200 чеських крон, за термінове виготовлення (впродовж 5 днів) – 700 крон.

Якщо вам потрібно заміни водійські права – не затягуйте з термінами, адже чеське законодавство у цьому питанні особливо сурове. За порушення закону вам загрожує штраф у розмірі 25 тис. крон i заборона керувати автомобілем на 1 рік.

Правила дорожнього руху у Чехії

Тут діють ті самі правила дорожнього руху, що і в Україні. Хоча є певні відмінності щодо швидкісного режиму, паркування, платних магістралей, штрафів та вимог безпеки.

Істотна відмінність від українських ПДР – правило правої додаткової секції світлофора. Якщо основний сигнал світлофора зелений, а права додаткова секція не горить, повертати направо заборонено. Якщо основний сигнал світлофора червоний, але увімкнена права додаткова секція, повертати направо можна, проте перед поворотом варто загальмувати до повної зупинки і пропустити транспорт і пішоходів з інших напрямків.

Обмеження швидкості

у населеному пункті – 50 км/год;

поза населеним пунктом – 90 км/год;

на дорозі для автомобілів або автомагістралі в межах населеного пункту – 80 км/год;

на дорозі для автомобілів або автомагістралі поза населеним пунктом – 130 км/год

На останніх 50 метрах до залізничного переїзду швидкість не повинна перевищувати 30 км/год. Ближнє світло обов’язкове цілодобово впродовж всього року.

Дітей віком до 12 років і зростом до 150 см заборонено перевозити на передніх сидіннях. Вони можуть подорожувати тільки на задніх сидіннях автомобіля в спеціальних дитячих утримувальних системах. Штраф за порушення – до 2 тис. чеських крон (€72,00).

Використання ременів безпеки обов’язкове для передніх і задніх пасажирів. Штраф – до 2 тис. чеських крон (€72,00).

Штрафи за перевищення швидкості в Чехії:

до 19 км/год. – 1 тис. чеських крон (€36,00);

від 20 до 29 км/год.: у населеному пункті – 2,5 тис. крон (€90,00), поза населеним пунктом – 1 тис. крон (€36,00);

від 30 до 39 км/год. – 2,5 тис. чеських крон (€90,00);

від 40 до 49 км/год.: у населеному пункті – 5 тис. – 10 тис. крон (€180,00 – 360,00), поза населеним пунктом – 2,5 тис. крон (€90,00);

від 50 км/год і вище: у населеному пункті – 5 тис. – 10 тис. крон (€180,00 – 360,00), поза населеним пунктом – 5 тис. – 10 тис. крон (€180,00 – 360,00).

Максимально допустимий рівень алкоголю в крові 0.0 ‰. Якщо рівень алкоголю в крові перевищує допустимий, то штраф становитиме від 2,5 тис. до 20 тис. чеських крон (€90,00 – 720,00) і позбавлення права керування транспортним засобом від шести місяців до року.

Чеські автомобільні дороги

У Чехії користування автомагістралями платне. Сума залежить від категорії авто та тривалості використання автомагістралей.

Вартість «проїзного» для легкових автомобілів масою до 3,5 тонн (незалежно від маси причепа) становитиме:

10 днів – 310 чеських крон (€11,00);

1 місяць – 440 чеських крон (€16,00);

1 рік – 1,5 тис. чеських крон (€54,00).

Віньєтка купується на АЗС або в спеціальних пунктах продажу біля кордону. Її рекомендується прикріплювати в правому нижньому кутку лобового скла всередині автомобіля. Незакріплена віньєтка вважається не дійсною.

У машині обов’язково мають бути:

аптечка першої допомоги;

знак аварійної зупинки;

світловідбивний жилет є обов’язковим для будь-якої особи, котра виходить зі свого автомобіля вдень або вночі в разі зупинки або аварії на дорозі (жилет має бути у салоні автомобіля, а не в багажнику);

запасне колесо (а також домкрат і балонний ключ). Допускається відсутність запасного колеса за наявності набору для заклеювання колеса з компресором;

набір запасних ламп – по одній кожного типу;

запасні запобіжники – по одному для кожного типу.

Штраф за відсутність чого-небудь з обов’язкового обладнання становитиме до 1 тис. чеських крон (€36,00) або до 2 тис. крон (€72,00) під час розгляду справи у суді.

Використання антирадарів заборонене. Штраф до 1 тис. чеських крон (€36,00) під час сплати на місці. Під час розгляду в суді сума штрафу складе від 5 тис. до 10 тис. крон ((€180,00 – 360,00).

Використання відеореєстратора в Чехії дозволене.

Паркування

У більшості міст Чехії для сплати за паркування використовуються паркомати. Вартість залежить від місця і коливається від 10 до 40 чеських крон (€0,36 – 1,44) за годину. Якщо не вказано інше, то паркування безкоштовне з 18.00 до 8.00 в будні, а також у вихідні та святкові дні.

У центрі можна припаркувати машину на паркінгах великих супермаркетів або при готелях. На околицях міста є стоянки системи Park&Ride. Вони розташовані поблизу станцій метро. Стоянки охороняються і коштують від 10 чеських крон (€0,36) за день.