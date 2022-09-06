Вересень, 06 в 20:00

Ключові західні союзники України досі не узгодили створення трибуналу над президентом РФ Володимиром Путіним та його найближчим оточенням за злочин повномасштабної агресії. Причина полягає в тому, що Захід бажає залишити простір для можливого діалогу з Росією в майбутньому.

Про це інформує британське видання The Guardian із посиланням на коментарі українських високопосадовців.

Офіційні особи України з квітня намагаються переконати західних союзників створити спеціальний трибунал, який би поклав на найвище керівництво Росії відповідальність за злочин агресії через повномасштабне вторгнення в нашу державу. Агресія розглядається як найвищий злочин згідно з міжнародним правом, оскільки без порушення кордонів наступні воєнні злочини були б неможливі.

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Однак Захід не поспішає створювати такий міжнародний трибунал.

– Це велика політика. З одного боку, країни публічно засуджують агресію, а з іншого – кладуть ногу в двері відносин з Росією, що зачиняються, щоб вони не зачинилися повністю. Вони намагаються зберегти простір для дипломатичних маневрів. Ми ж знаємо, що угоди з РФ не вартують паперу, на якому вони написані, – наголосив у коментарі виданню заступник керівника Офісу президента України Андрій Смирнов, який очолює зусилля Києва щодо створення трибуналу.

За словами офіційних осіб України, поки що лише країни Балтії та Польща позитивно відреагували на ідею спецтрибуналу. Водночас у Києві хочуть бачити ширшу підтримку Заходу, про що заявив генпрокурор України Андрій Костін.

Андрій Смирнов, своєю чергою, повідомив, що для України в цьому питанні дуже важлива підтримка Великої Британії та США, а також решти цивілізованого світу.

Новопризначена прем’єр Британії Ліз Трасс раніше заявляла, що розгляне питання підтримки трибуналу. А Рада Європи має обговорити цей крок 13 вересня.

У понеділок, 5 вересня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак виступив онлайн на виставці Russian War Crimes, організованій у Брюсселі. Він закликав підтримати створення міжнародного трибуналу. Єрмак запитав, чому виникла затримка в цьому питанні, та зазначив, що деякі європейські офіційні особи, схоже, переконані, що Міжнародного кримінального суду в Гаазі (МКС) буде достатньо.

У відповідь єврокомісар із питань юстиції Дідьє Рейндерс запевнив, що відкритий для цієї ідеї. Водночас він говорив переважно про допомогу, яку надає Євросоюз щодо збору даних для МКС про російські воєнні злочини.

Як раніше пояснювали в Міністерстві юстиції України, Міжнародний кримінальний суд не має можливості розглядати справи про обвинувачення керівництва РФ у злочині агресії. Це не підпадає під юрисдикцію МКС. Саме тому Київ наполягає на створенні окремого трибуналу.

Проте Захід неохоче реагує на ідею про спецтрибунал, розуміючи, що його створення покладе край усім відносинам із РФ. Україна вважає це ознакою того, що, попри масштаби звірств РФ, деякі союзники допускають можливість переговорів із нинішнім керівництвом Росії.

– Це буде все одно, що судити начальників концтаборів і відпустити Гітлера та його оточення на свободу, – заявив у коментарі виданню головний консультант ОПУ Олег Гавриш.

За словами генпрокурора Андрія Костіна, підтримка спецтрибуналу над Путіним – це більше політичний крок, і не всі країни Заходу наразі готові до нього.

– Росія для багатьох із них — як terra incognita (недосліджена територія, – Ред.). Дехто хоче залишити трохи місця, якщо не для того, щоб знову бути друзями з РФ, то для встановлення якихось відносин, чого я не розумію, і не зрозуміє жоден українець, – заявив Костін.

Деякі держави поставилися до ідеї трибуналу скептично, оскільки Путіна та його оточення, ймовірно, судитимуть заочно, каже Андрій Смирнов. Він пояснив, що немає різниці, чи буде Путін особисто присутній на цьому суді.

– Якщо більшість цивілізованих країн світу підпишуть цю міжнародну угоду про створення трибуналу… ми обмежимо коло міжнародних союзників Путіна… Якщо коло Путіна звузиться до Північної Кореї та Сирії — це буде дуже добре. І якщо він помре у своїй країні, затаврований як міжнародний злочинець, це буде конкретним покаранням, – повідомив Смирнов.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту створити спецтрибунал, який притягне керівництво РФ до відповідальності за жорстоку агресію. Цю ж ідею озвучував і глава МЗС Дмитро Кулеба в Гаазі.