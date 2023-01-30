Через невиплати гравцям: російського букмекера 1xBet визнали банкрутом у Гаазі

Січень, 30 в 11:00

Верховний суд Нідерландів визнав банкрутом відомого російського букмекера 1xBet через невиплати виграшів гравцям.

Про це з посиланням на рішення суду повідомило видання Curaçao Chronicle.

До суду на 1xBet подав Фонд захисту інтересів жертв онлайн-ігор, який заявив, що російський букмекер не виплатив щонайменше 18 гравцям їхні виграші на суму близько €1 млн. Також свої претензії на понад €1 млн висунули податкові органи.

Зараз дивляться

Ще у 2021 році перша інстанція Нідерландів заочно визнала 1xBet банкрутом, проте росіяни подали апеляцію на це рішення. Справа дійшла до Верховного суду Нідерландів у Гаазі, який підтвердив рішення першої інстанції про банкрутство онлайн-компанії.

– Більшість азартних гравців були обдурені, граючи онлайн на сайті 1XCorp. Їм не платили. Для оголошення банкрутства необхідно, щоб боржник 1xCorp не виплачував свої борги. І для оголошення його банкрутом, на думку Верховного суду, достатньо, що він не оплатив вимогу, яка підлягає оплаті, — пояснює Curaçao Chronicle.

Інше західне кіберспортивне видання Esports.gg додає, що букмекерська контора 1xBet вже давно заслужила погану славу в Європі через невиплату виграшів, погане обслуговування, повільне виведення коштів та звинувачення в шахрайстві.

На ігрових форумах користувачі регулярно повідомляють, що 1xBet не виплачує їм виграші.

“Я зв’язався з їхньою службою підтримки та надав витяг з рахунку, але вони припинили відповідати, тільки-но я надіслав витяг. Жодної відповіді з їхнього боку”. Інший користувач докладно розповідає, що 1xBet — це велика афера, благаючи інших: Хлопці, не потрапляйте в цю пастку! — наводить приклади відгуків гравців про російського букмекера видання Esports.gg.

Визнання 1xBet банкрутом Верховним судом Нідерландів — країни, в якій російський букмекер отримав свою гральну ліцензію Кюрасао, ймовірно, призведе до втрати 1xBet цієї ліцензії.

Цікаво, що Curaçao Chronicle вказує, що ліцензія Curacao, якою володіє 1xBet, є незаконною та нерегульованою.

Як відомо, російський букмекер 1xBet навесні 2022 року, у розпал повномасштабної війни РФ проти України, отримав дві ліцензії на роботу в Україні, які згодом у вересні того ж року були анульовані під тиском ЗМІ та громадськості.

Українські ЗМІ у своїх розслідуваннях наголошували, що російський букмекер намагався вийти на український ринок з метою збирання персональних даних громадян України на користь російських спецслужб, під прикриттям яких букмекер продовжує працювати у РФ.

Зважаючи на те, що в інших країнах букмекер не виплачує виграші та обманює гравців, отримуючи лише негативні відгуки, що не схоже на гарну бізнес-стратегію, ця версія здається правдоподібною.

Як раніше повідомляли українські ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський має найближчим часом підписати указ про накладення санкцій на 1xBet, його засновників — громадян РФ Сергія Каршкова, Романа Семіохіна та Дмитра Казоріна, а також на українську доньку російської букмекерської контори — ТОВ Твоя беттінгова компанія.