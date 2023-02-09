Лютий, 09 в 0:03

На сході Туреччини знову землетрус магнітудою 3,4.

Про це повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр (CSEM EMSC).

– Землетрус М3.4 стався за 16 км на північний схід від міста Бахче (Туреччина ) 48 хвилин тому (23:20:50 за місцевим часом), – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що протягом 8 лютого у центральній і південній частині Туреччини зафіксовано близько восьми нових землетрусів.

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Раніше 6 лютого на світанку у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус магнітудою 7,8 бала. Згодом того ж дня відбулася ще серія підземних поштовхів. Число загиблих внаслідок землетрусу досягло 9 057 людей.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про запровадження надзвичайного стану в 10 провінціях країни, який діятиме протягом трьох місяців.