Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про запровадження надзвичайного стану в 10 провінціях країни, які постраждали від руйнівних землетрусів. Режим НС діятиме протягом трьох місяців.

Про це повідомляють турецьке агентство Anadolu та західні ЗМІ.

Ердоган оголосив зоною лиха 10 постраждалих провінцій на півдні країни. Там проживають близько 13,5 млн людей.

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– Ми оголошуємо 10 провінцій, де стався землетрус, зоною стихійного лиха. Ми вирішили оголосити надзвичайний стан… Ми швидко завершимо президентський і парламентський процеси щодо рішення про надзвичайний стан, який охопить 10 провінцій, де сталися землетруси, і триватиме три місяці, – наголосив Ердоган.

Він назвав стихійне лихо однією з найбільших катастроф в історії Туреччини та світу.

Ердоган уточнив, що надзвичайний стан покликаний забезпечити швидке проведення рятувальних робіт на південному сході країни.

Турецький лідер уточнив, що кількість жертв землетрусу в країні зросла до 3 549 осіб, а понад 22 тис. людей постраждали. Загалом кількість загиблих у Туреччині та в Сирії перевищила 5 тис. осіб.

– На жаль, кількість загиблих і поранених зростає, оскільки збільшується площа пошуково-рятувальних робіт. Наразі ми маємо 3 549 загиблих і 22 168 поранених. З-під завалів вдалося врятувати живими понад 8 тис. наших громадян, – розповів Ердоган.

За його словами, в порятунку людей з-під завалів задіяні понад 53 тис. рятувальників, військові та співробітники сил безпеки. Крім того, 70 країн та 14 міжнародних організацій уже запропонували допомогу в пошуково-рятувальних операціях.

Влада Туреччини планує відкрити готелі в туристичному центрі Анталії для тимчасового розміщення постраждалих.

У країні оголошено тижневу національну жалобу за загиблими внаслідок землетрусу.

Востаннє Туреччина запроваджувала надзвичайний стан у 2016 році після невдалої спроби державного перевороту. Його скасували через два роки.

Нинішній надзвичайний стан завершиться перед президентськими виборами в країні.

Туреччина розташована в зоні високої сейсмічної активності. Наприклад, у 1999 році землетрус на північному заході країни забрав життя понад 17 тис. людей. А в 1939 році 33 тис. людей загинули в східній провінції Ерзінджан.

Як відомо, потужний землетрус магнітудою 7,8 стався на світанку 6 лютого. Згодом була зафіксована ще серія підземних поштовхів.

За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), від наслідків землетрусу можуть постраждати майже 23 млн людей.

Джерело: Anadolu