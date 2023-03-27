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У Молдові розпочалися навчання за участю військ трьох країн НАТО

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Молдові розпочалися навчання за участю військ трьох країн НАТО

Військовослужбовці Молдови разом із колегами з Румунії, США та Великої Британії розпочали багатонаціональні навчання JCET-2023 (спільні комбіновані навчання за обміном).

Про це повідомляє Міноборони Молдови.

– Навчання відбудуться в навчальних центрах Національної армії з 27 березня по 7 квітня і будуть спрямовані на спільну підготовку та обмін досвідом між військовослужбовцями молдовських, румунських, американських і британських Сил спеціального призначення, а також підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами країн-учасниць, – йдеться у повідомленні.

Зазначено, що військовослужбовці чотирьох країн виконають передові бойові стрільби, десантування з парашутом, тренування в польових умовах із виконанням конкретних завдань.

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– Навчання відбуваються відповідно до плану підготовки армії Молдови на 2023 рік… У межах навчань JCET-2023 військова техніка переміститься з підрозділів до навчальних центрів Національної армії для участі у навчаннях, – додали в відомстві.

Раніше в руках групи міжнародних журналістів із 11 країн Європи та США опинилися документи, в яких ідеться, що Кремль планував взяти Молдову під повний контроль до 2030 року.

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Джерело: Міноборони Молдови

Фото: Міноборони Молдови

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