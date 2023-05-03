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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Під Брянськом вдруге за тиждень через підрив залізниці з рейок зійшов потяг

Під Брянськом вдруге за тиждень через підрив залізниці з рейок зійшов потяг
Фото: Pexels

У Брянській області невідомі знову підірвали залізницю, якою йшов вантажний потяг із цистернами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

У спільнотах публікуються фотографії та відео пошкоджених вагонів.

Як помітно з відео, на місце вже виїхали російські екстрені служби.

Також з опублікованих матеріалів можна побачити, що поїзд був вантажний, а не пасажирський, оскільки перевозив цистерни.

Зазначається, що інцидент стався на одноколійному перегоні Снєжетьська – Білі Береги. За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння – теж.

У Брянській області через вибух на залізниці знов зійшов потяг з вагонами

Фото: Google maps

У держкомпанії “Российские железные дороги” сходження вагонів з рейок у Брянській області пояснили “незаконним втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту”.

Повідомляється, що через вибух перекинулося близько 20 вагонів.

Своєю чергою очільник Брянської області Олександр Богомаз підтвердив підрив на залізниці.

– У районі залізничної станції Снєжетьська спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Унаслідок події з рейок зійшов локомотив і кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці, – заявив він.

Нагадаємо, напередодні, 1 травня, під Брянськом теж стався вибух на залізниці, через що з колій зійшов вантажний потяг, який перевозив паливо та будівельні матеріали.

поїзд, потяги, Росія
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