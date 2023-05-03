У Брянській області через вибух на залізниці знов зійшов потяг з вагонами

Під Брянськом вдруге за тиждень через підрив залізниці з рейок зійшов потяг
У Брянській області невідомі знову підірвали залізницю, якою йшов вантажний потяг із цистернами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У спільнотах публікуються фотографії та відео пошкоджених вагонів.
Як помітно з відео, на місце вже виїхали російські екстрені служби.
Також з опублікованих матеріалів можна побачити, що поїзд був вантажний, а не пасажирський, оскільки перевозив цистерни.
Зазначається, що інцидент стався на одноколійному перегоні Снєжетьська – Білі Береги. За попередньою інформацією, постраждалих немає, відкритого горіння – теж.
У держкомпанії “Российские железные дороги” сходження вагонів з рейок у Брянській області пояснили “незаконним втручанням сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту”.
Повідомляється, що через вибух перекинулося близько 20 вагонів.
Своєю чергою очільник Брянської області Олександр Богомаз підтвердив підрив на залізниці.
– У районі залізничної станції Снєжетьська спрацював невстановлений вибуховий пристрій. Постраждалих немає. Унаслідок події з рейок зійшов локомотив і кілька вагонів вантажного складу. Усі оперативні служби працюють на місці, – заявив він.
Нагадаємо, напередодні, 1 травня, під Брянськом теж стався вибух на залізниці, через що з колій зійшов вантажний потяг, який перевозив паливо та будівельні матеріали.