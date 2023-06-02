Україна не має стосунку до нещодавньої атаки безпілотників на Москву – Данілов

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна не має жодного стосунку до нещодавньої атаки безпілотників на Москву.

– Ще раз наголошую, що ми не маємо до цього жодного стосунку. А якщо вони таким чином відпрацьовують якісь для себе операції, то що? Що я можу сказати? – заявив він в інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на питання про результативність такої операції.

Водночас Данілов акцентував на те, що Москва – найбільш захищене місце на території Російської Федерації.

– Там навіть Путін іноді з’являється, він або його двійник. Якщо воно там літає, то питання тоді, де ж ППО, де той захист, який вони вішали, на дахи піднімали? Пам’ятаєте ці відео? Мені складно сказати. Це зобов’язані вирішувати вже громадяни Російської Федерації, як їм це подобається, як їм комфортно, якщо там таке відбувається, – сказав секретар РНБО.

Нагадаємо, уранці 30 травня у Москві та Підмосков’ї РФ прогриміли вибухи, повідомлялося про атаку понад 30 безпілотників.

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